Trail Solidaire de Montfaucon rue de la Comtesse Henriette Montfaucon, mercredi 1 mai 2024.

La 9eme édition du Trail Solidaire de Montfaucon aura lieu le 1er mai 2024. 3 étudiants de l’Institution Notre Dame Saint Jean ont déjà choisi d’en faire leur projet tuteuré aux côtés des responsables de l’institution, du Football Club Montfaucon Morre Gennes La Vèze et de la Commune de Montfaucon.

Les étudiants et les organisateurs ont choisi les deux associations qui seront soutenues pour cette 9eme édition … afin de marcher et courir pour la bonne cause “Les Salins de Bregille” et “Sourire à la Vie”.

Plusieurs parcours sont proposés

Un trail de 28 km destiné principalement aux sportifs.

Un second parcours trail de 18 km davantage accessibles aux sportifs occasionnels ou aux coureurs souhaitant effectuer une distance plus courte.

Un troisième parcours d’environ 11 km de trail ou marche accessible aux personnes désirant découvrir les paysages et les panoramas de la commune de Montfaucon et ses alentours.

Un parcours de 6 km trail ou marche plutôt destiné aux plus jeunes et à leurs accompagnateurs.

Un parcours spécifique de 2 km destiné aux enfants.

Possibilités de repas sur place et de garderie d’enfants à partir de 5 ans. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:30:00

fin : 2024-05-01 19:00:00

rue de la Comtesse Henriette Parking salle d’accueil

Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté traildemontfaucon@gmail.com

