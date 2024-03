Vide grenier et brocante CAP Football Parking Couvert du Hyper U Doubs, mercredi 1 mai 2024.

Vide grenier et brocante organisé par le CA Pontarlier Football

Plus de 100 exposants prévus, arrivée dès 6h du matin pour les exposants.

Buvette et restauration rapide sur place

Entrée libre pour les visiteurs, inscription obligatoire pour les exposants. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon

Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Vide grenier et brocante CAP Football Doubs a été mis à jour le 2024-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS