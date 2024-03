Médiation musicale et concert par la compagnie Le Sensible du Temps Ferme familiale Gustave Courbet Flagey, vendredi 31 mai 2024.

Médiation musicale et concert par la compagnie Le Sensible du Temps Médiation musicale et concert du TransJura Quartet Vendredi 31 mai, 13h00 Ferme familiale Gustave Courbet Gratuit | Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Médiation musicale et concert du TransJura Quartet

Topographie sonore

Médiation musicale avec la compagnie Le Sensible du Temps et le TransJura Quartet.

Les musiciens randonneurs du TransJura Quartet escaladent le massif du Jura pour se retrouver en musiques. En cheminant, ils s’imprègnent des éléments constitutifs du paysage : géologie, flore, faune, climat. Ils rencontrent les habitants et découvrent leurs activités, leur patrimoine.

Durée : 1 heure environ.

Vous êtes professeurs et êtes intéressés par cette journée ?

Contactez-nous au 03 81 53 03 60 ou via fermecourbet@doubs.fr

Suite à la médiation musicale pour établissement scolaire, la formation donnera un concert gratuit ouvert à tous sur inscription à 19 heures.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] [{« link »: « mailto:fermecourbet@doubs.fr »}] Ancienne ferme de Régis Courbet, père du Maitre peintre d’Ornans. Aujourd’hui, ce lieu est devenu un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Venez également vous rafraîchir au Café de Juliette ou en apprendre plus sur le Maitre du Réalisme en peinture. Présence de parking | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Lieu gratuit.

© Yves Petit