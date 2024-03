Théâtre: Classes du Conservatoire Auditorium du Conservatoire Montbéliard, vendredi 31 mai 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Pour cette première saison à l’abri des murs du nouveau Conservatoire, les ateliers Théâtre continuent d’explorer les horizons de la scène.

Entre classique et contemporain, drôle et tragique, quotidien et mythologique, les élèves en Art Dramatique se jouent des frontières du temps et de l’espace pour nous transporter ailleurs. Faisons le voyage avec eux…

PROGRAMME:

Vendredi 31 mai

– 18h30 : « Le Petit Nicolas » d’après Gosciny/Sempé avec le Groupe d’éveil 4

Samedi 1er juin

– 14h00: « J’ai trop d’amis » de David Lescot avec le Groupe d’éveil 3

– 14h45: « Le gardien de mon frère » de Ronan Mancec avec le Groupe Initiation 1

– 17h00: « Musée haut, musée bas » de jean Michel Ribes avec le Groupe de cycles de Murielle bouillaud

Gratuit dans la limite des places disponibles

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

