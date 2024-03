Festival La Via Musica Besançon, mercredi 29 mai 2024.

Le 19e festival La Via Musica (anciennement Festival de Besançon/Montfaucon) revient cette année.

Cette nouvelle édition, « où les vents nous emmènent », fera la part belle aux œuvres de Jean Sébastien Bach, Gershwin, ou Mozart et dans un second volet à la musique de Java-Indonésie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29

fin : 2024-06-02

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festivallaviamusica.com

