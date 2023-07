Fête des associations Boulevard des Lices Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La Maison de la vie associative d’Arles organise une fois par an, le 3è dimanche du mois de septembre, la fête des associations de 10 h à 17 h sur le boulevard des Lices..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Boulevard des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Maison de la vie associative d’Arles organizes once a year, the 3rd Sunday of September, the associations’ festival from 10 am to 5 pm on the boulevard des Lices.

Una vez al año, el 3er domingo de septiembre, la Maison de la vie associative d’Arles organiza una fiesta asociativa de 10.00 a 17.00 horas en el Boulevard des Lices.

Das Maison de la vie associative (Haus des Vereinslebens) in Arles organisiert einmal im Jahr, am 3. Sonntag im September, von 10 bis 17 Uhr auf dem Boulevard des Lices das Fest der Vereine.

