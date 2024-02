Fête du Printemps place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Saint-Martin-de-Crau, samedi 11 mai 2024.

Fête du Printemps place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

C’est LA fête de la transhumance du département à ne rater sous aucun prétexte.

Samedi 11 mai

Toute la journée, avenue des Alpilles Fête foraine.

De 10h à 17h, Rétromusée Découverte de l’espace muséal (entrée gratuite).

De 10h à 18h, salle Louis Pélissier Exposition des œuvres de l’association des Artistes

Peintres et Créateurs de la Crau Concours de dessins ouvert aux jeunes de 2 à 18 ans. Remise

des prix à 16h le dimanche.

De 10h à 18h, Maison des Associations Exposition photographique de l’association Photopassion.

11h, place de la mairie Inauguration de la 35e édition de la Fête du Printemps- Aubade des

groupes folkloriques locaux, nationaux et internationaux Démonstration de la presse à balle de foin.

De 11h à 18h le samedi, Grande Halle Animations du RMCC petit train à vapeur, démonstrations

de bateaux radiocommandés, exposition (figurines, petites locomotives à vapeur…), modélisme naval

et simulateur de vol Animation par l’APASMC bassin avec poissons Exposition par les Médaillés

militaires Stand du Club de Jumelage de Markgröningen Balades à poney avec Equipassion.

De 13h à 16h, Domaine du Lac (accès rue du Lac Majeur) Concours qualificatif de pêche, organisé

par l’APASMC dans le cadre du Championnat Départemental Jeunes Permis de pêche obligatoire

(possibilité d’en acheter un sur place) 13h, inscription gratuite sur place 14h, début du concours -

Remise des récompenses à 17h sous la Grande Halle.

14h et 20h30, salle Aqui Sian Bèn Concours de tarot, organisé par le Tarot Club Saint-Martinois.

16h, aux arènes Course à l’Avenir, organisée par le Club Taurin Saint-Martinois Tarif plein 9 € /

Tarif réduit 5 €. TAUREAUX (et manades) VICTORIN (Gillet) POSEIDON (Albert Chapelle) BOUCANIER

(Guillerme) GALLION (Lautier) TIRE-PEU (Caillan) QUENTIN (Cavallini).

16h30, place de la mairie Aubade et danses folkloriques avec Li Coudelet Dansaire

et son groupe invité, Les Hospitaliers de Bourg-en-Bresse.

18h, avenue de la République Grand défilé et arrivée du troupeau en transhumance avec

Li Coudelet Dansaire et son groupe invité, Les Hospitaliers de Bourg-en-Bresse ; les groupes

internationaux italiens La Fanfare Frustatori et les Lanceurs de drapeaux ; Li Prouvençau ;

les charretiers ; le vieux matériel de fenaison et l’association les Anes d’Edouard.

20h30, au Foirail Traditionnelle Veillée des bergers avec son repas champêtre

Espace pour les enfants de 2 à 9 ans avec animations Repas enfant 10 € / Repas adulte 20 €

Réservations à la Maison des Associations 04 90 47 81 27



Dimanche 12 mai

Avenue des Alpilles Fête foraine.

Place de la mairie Présentation des métiers d’antan par l’association Li Prouvençau.

Place du Général de Gaulle et Grande Halle Bassin avec poissons et simulateur de pêche

par l’APASMC Exposition de l’association Les Vieilles Mécaniques des Alpilles et du Groupe

d’Intervention Rétro Balades à poney avec Equipassion Manège d’antan Animations du RMCC

petit train à vapeur, démonstrations de bateaux radiocommandés, exposition (figurines, petites

locomotives à vapeur…), modélisme naval et simulateur de vol Exposition par les Médaillés

militaires Stand du Club de Jumelage de Markgröningen

Centre-ville Marché provençal en présence de créateurs Troc aux plantes et aux graines

organisé par l’association Les Jardins potagers familiaux du Salat Journée portes ouvertes

des commerçants Brocante .

Nouveauté ! Animation de rue avec le groupe musical italien Les Gondoliers du Carnaval de Venise.

Place Georges Brassens Salon de l’automobile des concessionnaires Peugeot et Citroën.

Salle Léo Lelée 28e Salon des collectionneurs de l’Amicale Crau Philatélie.

Rétromusée Découverte de l’espace muséal (entrée gratuite).

Salle Louis Pélissier Exposition des œuvres de l’association des Artistes Peintres et Créateurs

de la Crau Concours de dessins ouvert aux jeunes de 2 à 18 ans. Remise des prix à 16h.

Maison des Associations Exposition photographique de l’association Photopassion.

11h, avenue de la République Grand défilé et départ du troupeau en transhumance avec

Li Coudelet Dansaire et son groupe invité, Les Hospitaliers de Bourg-en-Bresse ; les groupes

internationaux italiens La Fanfare Frustatori, les Lanceurs de drapeaux et Les Gondoliers du Carnaval

de Venise ; les charretiers ; le vieux matériel de fenaison et l’association les Anes d’Edouard.

12h, avenue de la République Passage au grand galop de la Carreto Ramado .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:00:00

fin : 2024-05-11 19:00:00

place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Centre ville

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fête du Printemps Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2024-02-05 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)