Début : 2024-05-18 20:30:00

Rendez-vous à la Cité de la Musique – Bastide de la Magalone samedi 18 mai pour « Voyage romantique en Italie »..

Rendez-vous à la Cité de la Musique – Bastide de la Magalone samedi 18 mai pour « Voyage romantique en Italie ».

Les Romances en français méconnues du grand compositeur italiens Rossini, interprétées par la superbe soprano Melody Louledjian accompagnée de Marie-France Arakélian au piano. Quelques romances inédites de Donizetti, extraites de son prochain disque en cours de production seront également dévoilées en avant-première.



Mélody Louledjian (soprano), Marie-France Arakélian (piano)



Avec Arts et Musiques en Provence EUR.

245 bis Boulevard Michelet Cité de la Musique – Bastide de la Magalone

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

