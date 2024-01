Cathédrale La Major Cathédrale La Major Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Sa découverte est toujours saisissante! «Romano-vraiment byzantine», un peu florentine aussi, elle surprend avec ses dimensions exceptionnelles. N’hésitez plus et inscrivez vous! Notre guide saura vous compter son extraordinaire histoire !

Au pied des hauteurs du Panier et de la Butte Saint-Laurent, elle domine les ports. Elle se dresse sur une esplanade, un peu à l’écart du centre-ville, entre le Vieux Port et le nouveau port de commerce et à proximité du quartier de la Joliette, du Fort Saint-Jean et du Musée National des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM). C’est Elle ! La Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, que les Marseillais appellent « La Major ».

Elle fut construite par Léon Vaudoyer entre 1852 et 1893 dans un style romano-byzantin. Son style « exotique » et sa décoration intérieure somptueuse font immanquablement penser aux églises d’Orient. Il s’agit de la plus vaste cathédrale bâtie depuis le Moyen-Age.

Venez y admirer les statues de Botinelly, celles de Carli, les autels de Cantini et le tombeau de St Eugène de Mazenod.

Cathédrale La Major

Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11