Le sport dans les collections du Musée d’Histoire de Marseille, XIXe-XXe 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 13 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez l’exposition « Le sport dans les collections du Musée d’Histoire de Marseille, XIXe-XXe », du 13 avril au 29 décembre 2024..

2024-04-13 09:00:00 fin : 2024-12-29 18:00:00. EUR.

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, discover the exhibition « Sport in the collections of the Musée d?Histoire de Marseille, XIXe-XXe », from April 13 to December 29, 2024.

En el marco de la Olimpiada Cultural, la exposición « El deporte en las colecciones del Museo de Historia de Marsella, siglos XIX-XX » podrá visitarse del 13 de abril al 29 de diciembre de 2024.

Im Rahmen der Kulturolympiade ist vom 13. April bis zum 29. Dezember 2024 die Ausstellung « Le sport dans les collections du Musée d?Histoire de Marseille, XIXe-XXe » (Sport in den Sammlungen des Geschichtsmuseums von Marseille, 19. bis 20. Jahrhundert) zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ville de Marseille