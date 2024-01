Exposition permanente « Théodore Jourdan » au Château de l’Empéri Montée Du Puech Salon-de-Provence, samedi 18 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Héritier du musée du Vieux Salon et du musée municipal de peinture, tous deux créés dans les années 1930, le musée de Salon et de la Crau est un musée ethnographique et de l’histoire locale.

Exposition permanente « Théodore Jourdan » dans la cour nord du Château de l’Empéri.



Des salles dans le château de l’Empéri sont ouvertes en 2008 pour le centenaire de la mort du peintre Théodore Jourdan. Un espace est consacré aux œuvres du peintre Théodore Jourdan soit un ensemble de 19 toiles de grand format ainsi que d’une soixantaine de dessins.



Ces productions parlent de notre patrimoine ethnographique, car entièrement dominées par l’image d’un animal le mouton de crau ainsi que celle du berger et des chevrières.

Evasion garantie au travers des lieux qui symbolisent la Provence !



Ses collections sont représentatives de la vie à Salon, de l’Antiquité au XXème siècle, à travers les époques dans des domaines aussi variés que l’archéologie, l’industrie des huiles et du savon, l’agriculture ou l’art religieux.

.

Montée Du Puech Château de l’Empéri

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur chateau.emperi@salon-de-provence.org



