La Treille, village raconté de Provence Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Visite itinérante à travers le typique village provençal de La Treille, au pied du massif du Garlaban. Vous y découvrirez les différents lieux de séjour du « petit Marcel » et de tournage du cinéaste avec l’évocation de ses oeuvres et personnages.

Ici c’est encore Marseille, et pourtant on est à la campagne, au pied du Galaban. C’est là que le petit Marcel et sa famille passaient leurs vacances.

Parcourez les ruelles du village avec notre guide, et retracez l’histoire de ce personnage au fils du parcours le canal de Marseille, le cimetière, l’église, la fontaine de la place, les ruines du cercle, la villa Pascaline jusqu’à la Bastide neuve où la visite s’achève.

En fin de visite, libre à vous de rebrousser chemin ou, si vous avez prévu de l’eau et un pique-nique, de poursuivre cette escapade en empruntant les sentiers de randonnées jusqu’à tête ronde.

