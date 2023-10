KEVIN NORWOOD QUARTET le Petit duc Aix-en-Provence, 17 mai 2024, Aix-en-Provence.

KEVIN NORWOOD QUARTET Vendredi 17 mai 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

L’appel de la vie est un regard sur l’existence, en recherche du désir de vie.

L’accompagnement de Kevin Norwood par le Petit Duc se poursuit avec la production d’un troisième album qui donnera lieu à ce tout premier concert en sortie de résidence.

Kevin Norwood répond dans ce nouveau projet à une furieuse envie d’écrire des chansons, attaché à la poésie et à la sonorité de la langue de Shakespeare, mais pas que, les textes en français d’une grande sensibilité seront de sa plume ou empruntés à des poètes … il porte également son regard sur les enjeux importants auxquels le monde est confronté aujourd’hui : les migrants, la nature, le respect des différences…

C’est aussi une écriture musicale qui soigne le jeu des nuances tout en ménageant une place centrale à la voix et aux textes, ainsi qu’une exploration des divers registres émotionnels, l’immédiateté des perceptions dans la relation à soi et aux autres. Toujours entouré de ces musiciens de talent, complices, à présent, le Quartet a marqué son empreinte et compte parmi les groupes jazz français aimés et suivis.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:30:00+02:00

