Les secrets de Mazargues, village atypique des Calanques Marseille, lundi 1 janvier 2024.

La visite guidée du quartier de Mazargues vous fera voyager dans le village de pêcheurs sans mer . Partez à la découverte des secrets et des anecdotes historiques de ce village provençal aux portes des Calanques.

Mazargues ! Quartier commerçant aux ruelles colorées où il fait bon vivre et se balader. Avec notre guide, remontez le temps et découvrez au fils du parcours l’histoire de cet ancien village rural dont les activités principales étaient la pêche et l’agriculture.

La visite se termine dans une atmosphère solennelle au cimetière militaire du Commonwealth

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle (réservation possible jusqu’à 9 personnes max).

Pour les GROUPES (à partir de 10 personnes) la réservation est OBLIGATOIRE auprès de notre Service Groupes groupes@marseille-tourisme.com .

Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

