Angelin Preljocaj – création 2024 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 17 mai 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Émotion, beauté, virtuosité, la triade d’Angelin Preljocaj est à nouveau indissociable de sa dernière création où l’on retrouve son écriture tantôt affinée ou brutalisée et sa gestuelle tantôt compacte ou abstraite..

2024-05-17 20:00:00 fin : 2024-05-17 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Emotion, beauty, virtuosity: Angelin Preljocaj?s triad is once again inseparable from his latest creation, in which we find his writing at times refined or brutalized, and his gestures at times compact or abstract.

Emoción, belleza, virtuosismo: la tríada de Angelin Preljocaj vuelve a ser inseparable de su última creación, en la que encontramos su escritura a veces refinada o brutalizada y su movimiento a veces compacto o abstracto.

Emotion, Schönheit, Virtuosität – die Trias von Angelin Preljocaj ist auch in seiner neuesten Kreation wieder untrennbar miteinander verbunden, in der man seine mal verfeinerte oder brutalisierte Handschrift und seine mal kompakte oder abstrakte Gestik wiederfindet.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence