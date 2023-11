Découverte des plantes sauvages médicinales et comestibles Le Jaï, l’étang de Berre et du Bolmon, la colline Notre-Dame de Pitié. Marignane, 20 janvier 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Avec Anna, herboriste diplômée, préparatrice en pharmacie-herboristerie, et formatrice à l’Institut des Métiers de la Pharmacie, apprenez à reconnaître les végétaux et à découvrir leur utilisation. Infusion à l’issue de la balade, apportez votre gobelet !.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

Le Jaï, l’étang de Berre et du Bolmon, la colline Notre-Dame de Pitié.

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With Anna, a qualified herbalist, pharmacy-herbalist preparator and trainer at the Institut des Métiers de la Pharmacie, learn to recognize plants and discover their uses. Infusion at the end of the walk – bring your own cup!

Con Anna, herborista diplomada, auxiliar de farmacia y herborista y formadora en el Institut des Métiers de la Pharmacie, aprenda a reconocer las plantas y descubra cómo se utilizan. Té de hierbas al final del paseo – ¡traiga su propia taza!

Mit Anna, einer diplomierten Kräuterkundigen, Apothekerin und Ausbilderin am Institut des Métiers de la Pharmacie, lernen Sie, die Pflanzen zu erkennen und ihre Verwendung zu entdecken. Aufguss am Ende des Spaziergangs, bringen Sie Ihren Becher mit!

