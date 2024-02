Belsunce et ses sentiers créatifs Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Découverte d’un quartier légendaire entre terre d’accueil et de création en plein renouveau grâce à l’engagement des commerçants de l’ACAM et de ses habitants. Vivez de belles rencontres au cœur du Belsunce historique, diversifié et en mouvement.

Partez à la découverte de Belsunce, un quartier situé dans le centre-ville de Marseille, aux multiples facettes.

Cette visite guidée réalisée en collaboration avec l’ACAM Belsunce (Association des Commerçants et Artisans de Belsunce) a pour but de revaloriser ce quartier qui fut longtemps délaissé, à travers les témoignages d’artisans et de commerçants engagés.

Accompagné d’un guide conférencier vous découvrirez son histoire passionnante.

Quartier bourgeois au 18ème siècle où l’aristocratie et les populations bourgeoises aimaient s’y promener, à l’ombre des arbres et au gré des fontaines, en témoignent encore aujourd’hui les très belles façades des bâtiments.

Puis au 19ème siècle, le quartier se développe avec notamment l’industrie de la ferronnerie, de la tuilerie et évidemment les savonneries.

Belsunce devient au 20ème siècle un axe central de l’immigration à Marseille et va accueillir par vagues successives les populations espagnole, arménienne, juive et nord-africaine. Cette mixité va créer sa richesse avec ses commerces de spécialités culinaires et d’artisanat du monde.

L’industrie de gros, implantée principalement par les populations asiatiques, est toujours très visible notamment dans la rue Longue des Capucins, qui va de la gare Saint-Charles, jusqu’à la rue d’Aubagne dans le quartier de Noailles.

Belsunce se transforme et participe à l’opération Grand centre-ville qui englobe des projets de rénovations, d’équipements urbains, mais aussi de végétalisation des rues.

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle (réservation possible jusqu’à 9 personnes max). Pour les GROUPES (à partir de 10 personnes) la réservation est OBLIGATOIRE auprès de notre Service Groupes groupes@marseille-tourisme.com .

