Héroïne Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

Le temps d’une audience, sur une grande place de la ville comme un palais de justice à ciel ouvert, des comédien·nes incarnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es, badaud·es ou policier·ères.

Dès 12 ans



En coréalisation avec Lieux Publics, Centre national des Arts de la rue et de l’espace public & pôle européen de création



Spectacle en plein air pensez à prévoir de quoi vous hydrater !

Restauration et buvette sur place



» Je vous invite dans ce faux tribunal, aussi faux que sont vraies les histoires que je vais vous raconter. «



UN SPECTACLE MIS EN SCÈNE PAR PÉRINE FAIVRE · CIE LES ARTS OSEURS



Voudrais-tu être mon héroïne ? C’est comme ça que j’ai commencé à la suivre, à la regarder vivre et travailler. Elle s’appelle Claire. Une femme avocate, héroïne du quotidien que la vie a mise sur mon chemin. Elle plaide pour le droit des étranger·ères et pour le droit des familles. Avec elle, je suis partie en voyage en pays inconnu pour éprouver au quotidien la justice qui est rendue au nom du peuple. Pour regarder les coupables, les victimes, les bourreaux, les innocent·es. Pour regarder celles et ceux qui nous défendent.



Le temps d’une audience, sur une grande place de la ville comme un palais de justice à ciel ouvert, des comédien·nes incarnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es, badaud·es ou policier·ères. Un chœur de danseur·euses venu du monde du Krump, la musique de Bach, les croquis de Moreno sont là aussi. Et puis ma parole, pour raconter cette histoire. Périne Faivre





Distribution



Autrice, metteuse en scène Périne Faivre · Compositeur, scénographe, constructeur Renaud Grémillon · De et avec Kévin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia Chebchoub, Périne Faivre, Renaud Grémillon, Florie Guerrero Abras, Daiana Migale ou Émilie Ouédraogo Spencer, Moreno, Maril Van Den Broek · Régisseur général Renaud Grémillon · Régisseur structure Christophe Nozéran · Régisseur technique Fred Bothorel · Régisseur son, constructeur Jule Vidal · Chargée de diffusion et de production Émilie Dubois · Administratrice de production Julie Levavasseur · Représentations avec le soutien de l’Onda Office national de diffusion artistique · Photo © Lucile Corbeille



Crédits de production



Production Les Arts Oseurs · Coproduction Le Cratère Scène nationale d’Alès, Les Quinconces & L’Espal Scène nationale du Mans, Pronomade(s) CNAREP à Encausse-les-Thermes, Le Fourneau CNAREP à Brest, Le Boulon CNAREP à Vieux-Condé, Le Moulin Fondu CNAREP à Garges-lès-Gonesse, Atelier 231 CNAREP à Sotteville-lès-Rouen, Le Sillon SCIN Art en territoire à Clermont-l’Hérault, Résurgence Saison des arts vivants de la Communauté de communes Lodévois et Larzac, Ville de Mende, association ARTO à Ramonville · Soutenu par la DGCA Aide à la création pour les arts de la rue 2020, la DRAC Occitanie conventionnement, la Région Occitanie conventionnement, la SACD projet lauréat 2021 Auteurs d’espaces , la SPEDIDAM. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-19

Plage de l’Estaque Espace Mistral

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

