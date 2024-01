La nuit Européenne des musées Ferrières Martigues, samedi 18 mai 2024.

La nuit Européenne des musées Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Qui n’a jamais rêvé de visiter les musées dans la magie de la nuit ?

Venez partager des moments conviviaux et artistiques sans oublier les animations spécialement dédiées au jeune public.

Entrée libre et gratuite.

Visite commentée de l’exposition « Vivant ! faune et flore dans les collections du musée Ziem », visible du 6 avril au 22 septembre 2024.



La Nuit européenne des musées a été créée, en 2005, par le Ministère français de la Culture et de la Communication.

Elle permet aux visiteurs de visiter les musées participants, de nuit, gratuitement, en reculant la contrainte horaire de la fermeture. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00



L’événement La nuit Européenne des musées Martigues a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme de Martigues