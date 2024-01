MATHIS HAUG & BENOIT NOGARET La Mesón Marseille, vendredi 17 mai 2024.

Début : 2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:30:00+02:00

Mathis Haug & Benoît Nogaret il était une fois l’Amérique !

Quand deux musiciens européens bourrés de talent revisitent les sons blues, folk, country de l’Amérique profonde, pour leur redonner une dimension universelle. Attention, ça groove.

Vous pensiez connaître la musique traditionnelle américaine, celle des grands espaces, des routes sans fin où l’on troque, parfois, son âme contre une guitare ? Pourtant, vous n’avez pas tout entendu. Depuis qu’ils se sont rencontrés, sur la quête de ces sons éternels – blues, bluegrass, folk et country qui ont fait l’Amérique d’aujourd’hui, Benoît Nogaret et Mathis Haug ont crée un duo d’exception.

Le premier, Mathis, est un incontournable de la scène blues. Voix sublime, au grain baroudeur, ce musicien allemand a joué avec Manoukian, Milteau, Emily Loizeau et signé des albums de référence (Playing my dues, Wild country, Memphis sessions…)

Le second, Benoît, est un guitariste hors pair. Né dans le rock 70s, aimanté depuis, parce folk-blues qui électrise ses doigts, il a d’abord bûché comme un fou pour acquérir une technique redoutable, tout en assurant son premier métier (facteur). Avant de tout lâcher pour rejoindre Mathis sur la route, guitare en bandoulière.

Dingues de ces sons d’antan, de Big Bill Broonzy à Ralph Stanley, ils ont tous deux jeté leur dévolu sur une légende de la tradition orale américaine un vieux musicien aveugle du nom de Doc Watson. Ils ont revisité son répertoire, de Deep river blue à Little Sadie, marché sur ses traces en Caroline du Nord et réussi à créer un son unique, à eux, salué par les compagnons du Doc et le public américain et enrichi de leurs propres compos.

Le résultat est captivant. Car au-delà du dialogue à deux guitares (tantôt profond, léger, dansant, virtuose), une voix (terrible), voire un harmonica, c’est cet esprit de melting-pot que Mathis Haug et

Benoît Nogaret réussissent à raviver. L’idée que blues, country, folk et bluegrass sont tous issus d’une même souche, brisant ainsi les vieux stéréotypes le blues joué par les musiciens noirs, la country adulée par les blancs conservateurs. Un voyage aux accents universalistes, dans une Amérique profonde sublimée par des musiciens européens bourrés de groove et de talent.

