Printemps de l’art contemporain Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Le Printemps de l’Art Contemporain propose une journée et une soirée de festivités invitant à la découverte des nouvelles expositions des galeries et musées du réseau et des performances dans l’espace public.

Les Rendez-vous des Prêcheurs

Une soirée de clôture, conviviale et musicale dans le Couvent des Prêcheurs ponctuera ce parcours aixois du Printemps de l’Art Contemporain.



Programmation (en cours) du Printemps de l’Art Contemporain, l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence,, voyons voir, Musée du Pavillon de Vendôme, Mac Arteum. .

Couvent des Prêcheurs 30 place des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Printemps de l’art contemporain Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence