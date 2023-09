Repair Café CEC Les Heures Claires Istres, 7 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Durant 2h30, par créneaux de 30 minutes, l’intervenant et le public se pencheront sur le cas d’un appareil défectueux apporté par un participant, pour aborder les notions de réparations et les savoir-faire..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . .

CEC Les Heures Claires Médiathèque

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During 2h30, in 30 minute slots, the speaker and the audience will discuss the case of a defective device brought by a participant, in order to approach the notions of repair and know-how.

Durante 2,5 horas, en sesiones de 30 minutos, el ponente y el público examinarán un aparato defectuoso traído por un participante, para debatir conceptos y conocimientos de reparación.

In zweieinhalb Stunden, in 30-Minuten-Zeitfenstern, werden der Referent und das Publikum sich mit einem defekten Gerät befassen, das ein Teilnehmer mitgebracht hat, um Reparaturkonzepte und Know-how zu besprechen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Istres