Jeannot Jeannette Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau, samedi 18 mai 2024.

Chansons pour petites et grandes personnes. « Jeannot Jeannette » et ses trois voix et caetera, c’est tout ça à la fois !

Chez Jeannot Jeannette, la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête écrire, composer et chanter pour les oreilles. Dans ce trio à géométrie variable, les voix s’amusent des mots, s’unissent, s’harmonisent, questionnent avec simplicité les « grand-riens » et les petit-touts » qui nous entourent. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18 11:45:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

