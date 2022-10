Rencontre avec le zoo de Plaisance du Touch Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec le zoo de Plaisance du Touch
Dimanche 16 octobre, 11h00, 14h30
Muséum de Toulouse

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Venez découvrir la vie des animaux et le fonctionnement de cette institution toulousaine Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr L’équipe du zoo de Plaisance s’installe au Muséum. Autour d’une série d’échanges avec des membres du parc zoologique, venez découvrir la vie des animaux et le fonctionnement de cette institution toulousaine.

Sarah et Sylvie seront ravies de vous montrer photos, vidéos et objets pour partager leurs passions. — ©Frank Wiechens sur AdobeStock

2022-10-16T11:00:00+02:00

©Frank Wiechens sur AdobeStock

