Les élèves médiateurs d’un soir Muséum d’histoire naturelle Jardin des plantes Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Les élèves médiateurs d’un soir La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Jardin des plantes

Cette année les élèves du lycée des métiers Deodat de Severac et les élèves de 6ème du collège Rosa Parks investissent deux espaces du Muséum: « le mur des squelettes » et l’espace « Grandes fonctions ».

Ils accueilleront le public et leur présenteront leurs travaux réalisés au cours de l’année.

Muséum d'histoire naturelle Jardin des plantes 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 0567738400 https://www.museum.toulouse.fr

