La Chapelle des Carmélites racontée par les étudiants de Saint Sernin Chapelle des Carmélites Toulouse, samedi 18 mai 2024.

La Chapelle des Carmélites racontée par les étudiants de Saint Sernin La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Chapelle des Carmélites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Au cours de ce projet les lycéens découvrent la Chapelle et travaillent ensemble sur un projet de valorisation.

Chapelle des Carmélites 1 rue de Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Ancienne chapelle des Carmélites déchaussées de Toulouse bâtie entre 1622 et 1643. Son décor est orchestré par Rivalz et Despax et propose une belle vision du baroque triomphant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècles. Métro ligne B Jeanne d'Arc

Nicolas Galiana