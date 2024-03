Pint of science – L’IA, pour le meilleur ou pour le pire ? Quai des Savoirs Toulouse, mercredi 15 mai 2024.

Pint of science – L’IA, pour le meilleur ou pour le pire ? Pour Pint of Science, le Quai des Savoirs propose deux soirées « Star tech » au Café Euclide, sur le thème de l’intelligence artificielle. Mercredi 15 mai, 19h00 Quai des Savoirs Réservation sur le site de Pint of Science, 2€

Début : 2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T22:30:00+02:00

Pour Pint of Science, le Quai des Savoirs propose deux soirées « Star tech » au Café Euclide, sur le thème de l’intelligence artificielle.

Et si on sortait la science et les scientifiques hors des murs du labo pour s’installer dans les pubs ? Pint of Science est un festival international, organisé en France par une association à but non lucratif. Pour sa 11ème édition, c’est plus de 40 villes en France qui proposeront un espace aux chercheurs et au public pour se réunir, être curieux, et discuter de la recherche dans un environnement détendu en dehors de laboratoires ou de salles de conférence intimidantes.

Soirée du 15 mai – L’IA, pour le meilleur ou pour le pire ?

L’intelligence artificielle, ses applications et ses limites suscitent débat. Quels bénéfices nous apporte-t-elle ? Quels risques en découlent ? Comment concilier progrès technologiques et responsabilité ?

Première intervention : Un algorithme au service de l’environnement avec Valentine Bellet (Post-doctorante en intelligence artificielle et télédétection à Dynafor INRAE, Toulouse INP – ENSAT)

Dans un contexte de changement climatique, la surveillance des écosystèmes est une mission essentielle. Actuellement, un nombre accru de missions satellites produisent un volume important de données gratuites et librement accessibles. Comment les technologies utilisant l’intelligence artificielle transforment-elles l’étude de l’environnement ?

Trust me, I’m autonomous (Faites-moi confiance, je suis autonome) avec Jérémie Guiochet (Professeur des Universités en informatique, Université de Toulouse 3, LAAS-CNRS)

Jusqu’où pouvons-nous faire confiance aux systèmes dotés de capacités décisionnelles ? Que peuvent réellement faire aujourd’hui en autonomie les véhicules, les robots et les drones ? Quels enjeux pour la sécurité des humains et de leur environnement ? À l’heure des premiers accidents avec des véhicules autonomes, comment anticiper les solutions et les interactions de demain ?

15 mai

Ouverture des portes à 19h, début des interventions 19h45, fermeture à 22h30

Soirée au Café Euclide, sur inscription, 2€

Réservation sur le site de Pint of Science (ticket en vente le 8 avril)

Partenaire : Pint of Science, Café Euclide

Tout public

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pintofscience.fr/events/toulouse »}] [{« link »: « https://www.pintofscience.fr/events/toulouse »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond