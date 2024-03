Soirée mangas Médiathèque Grand M Toulouse, vendredi 17 mai 2024.

*Vendredi 17 mai de 18h à 23h30 Médiathèque Grand M *

Rencontre – Quiz – Projection

La Médiathèque Grand M passe à l’heure japonaise pour une grande soirée festive autour du manga ! Venez costumés ou non participer à des activités pour tous les âges et célébrer cet art qui nous rassemble ! La soirée se clôturera par la projection en plein air du film One Piece : Red sur le parvis de la médiathèque. Embarquez pour l’aventure à la poursuite du mystérieux trésor de Gold Roger !

*> de 18h à 19h *

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le manga sans oser le demander

Conférence – Manga – Échanges

La médiathèque s’associe à l’École Internationale du Manga pour vous proposer une conférence familiale autour du manga. Venez découvrir cet art riche et les thèmes qui le caractérisent. Un temps dédié à la fois aux enfants et adolescents mais aussi aux parents désireux d’en apprendre plus sur la bande dessinée japonaise. Cette conférence fait partie intégrante du Festival International du Manga qui se déroulera à Toulouse du 24 au 26 mai.

*> de 19h15 à 20h15 *

Rencontre avec le mangaka Loui

Rencontre – Auteur – Manga

Le mangaka toulousain Loui sera présent à la médiathèque pour rencontrer le public et échanger autour du manga Red Flowers et de son œuvre en général, qui mêle bande dessinée japonaise et légendes de l’Afrique de l’Ouest. Vous pouvez déposer les questions que vous aimeriez lui poser à la médiathèque en amont de la soirée.

*> de 20h à 21h *

Quiz manga et animés

Quiz – Jeu – Connaissances

Vous êtes incollables sur les mangas et les animés ? Venez tester vos connaissances lors d’un grand quiz sur les univers et les génériques de nos bandes dessinées japonaises préférées !

> Projection en plein air du film One Piece : Red sur le parvis de la médiathèque

Renseignements au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

