Conférence « Le street art, des débuts à aujourd’hui » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Conférence « Le street art, des débuts à aujourd’hui » Street arts – Dans le cadre de Villes Pour Tous Samedi 18 mai, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Gratuit (réservation conseillée)

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Le street art, ensemble de pratiques plus ou moins illégales, subversives et éphémères à son origine, a évolué et s’est parfois institutionnalisé. Cette conférence propose un tour d’horizon de l’histoire de ces pratiques.

Durée 1h / Accessible dès 12 ans

Interprétation en Langue des signes française (LSF)

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

© Street art, image libre de droit