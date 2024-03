Syba Centre culturel Alban-Minville Toulouse, jeudi 16 mai 2024.

Syba Théâtre – Draoui Productions Jeudi 16 mai, 20h30 Centre culturel Alban-Minville Tarif B / Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

En ces temps troubles où les revendications identitaires fusent de toute part, je souhaite, à travers ce spectacle, porter un regard sur ce qui fait de moi aujourd’hui l’un des heureux élus de la « cohabitation biculturelle ». Deux cultures qui se scrutent tantôt avec méfiance, tantôt avec amour, et qui m’ont façonné : je suis marocain de naissance, arabe du côté de ma mère, et Sahraoui, berbère, draoui et noir, du côté de mon père. Je suis aussi français, occitan et occidental. Je m’aime marocain et français mais c’est très difficile de rester constant.

De & avec Abdelhakim Didane / Conception et mise en scène Abdelhakim Didane et Adèle Marini / Scénographie Léo Rousselet / Durée 50 min.

