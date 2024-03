Sur le fil du rasoir Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 16 mai 2024.

Sur le fil du rasoir Un spectacle sur la virilité, laquelle ne concerne pas que les hommes, pour devenir plus libre en prenant conscience de ce qui nous détermine et pouvoir agir. 16 – 18 mai Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Début : 2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:10:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:10:00+02:00

Seul(e) en scène Tout public à partir de 12 ans

Par la compagnie le Silence des Mots

Se dresser, s’ériger, se maîtriser, se contrôler, se dépasser.

Idéal de puissance et de vertu, d’assurance et de performance,

d’autorité et d’audace, de certitudes et de domination…

La virilité serait un privilège mais sans doute aussi un piège

Trouver l’équilibre, marcher sur la corde tendue, explorer l’image de soi,

tailler les piliers sur lesquels nous nous sommes construits et faire chanter le fil d’acier.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

