[Espace Roguet] GREGORY par le By Collectif Espace Roguet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [Espace Roguet] GREGORY par le By Collectif Espace Roguet Toulouse, 17 mai 2024, Toulouse. [Espace Roguet] GREGORY par le By Collectif Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Espace Roguet Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00 ——————————————————————- GREGORY By Collectif

Théâtre contemporain

Durée : 1h30

Tout public à partir de 12 ans

Résidence de création

——————————————————————– 1985 : LIBÉRATION décide de publier un texte de Marguerite Duras condamnant Christine Villemin pour le meurtre de son fils Grégory. 2023 : Une jeune Youtubeuse annonce sur sa chaîne son suicide assisté à tous ses abonnés. Entre ces deux époques, un dénominateur commun : l’opinion publique. Pour que le sacrifice ait lieu dans l’arène, il fallait bien que le peuple regarde. Face à nos intimités de plus en plus exhibées, comment fictionnalisons-nous nos vies ?

Avec GRÉGORY, By COLLECTIF invite à regarder à la loupe des destins croisés. Une traversée jubilatoire des années 80 à nos jours. Une mise en lumière des limites « du tout dire et du tout montrer ». Metteuse en scène : Delphine Bentolila | Comédien·ne·s : Lucile Barbier, Delphine Bentolila, Nicolas Dandine, Régis Lux, Laurence Roy, Amandine du Rlvau, Félix Villemur-Poncelle | Scénographe : Nicolas Dandine | Crédit photo : Nico.D. Coproduction : By Collectif | Théâtre dans les Vignes

Avec le soutien de : Espace Roguet – Conseil départemental de la Haute-Garonne ; Ministère de la Culture – Été culturel 2023 ; Mairie de Tarbes – Tarbes en scène ; Le Pari ; La Maison du Peuple ; 11•Avignon ; Piano’cktail ; La Cigalière. https://www.bycollectif.com

https://www.facebook.com/groups/bycollectif

https://www.instagram.com/by_collectif_theatre/ ▼INFORMATIONS PRATIQUES Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr

Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.

Les représentations scolaires et professionnelles sont soumises à réservation. Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.bycollectif.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/groups/bycollectif »}, {« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}] Nicolas Dandine Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Espace Roguet Toulouse Latitude 43.596123 Longitude 1.427099 latitude longitude 43.596123;1.427099

Espace Roguet Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/