Une soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France Musée du Compagnonnage Toulouse

Une soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée du Compagnonnage Participation financière libre et utile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Visitez le musée du Compagnonnage, situé dans l’ancienne maison des Compagnons charpentiers.

Emerveillez-vous devant les maquettes réalisées en bois, acier, zinc, pierre et bien d’autres matières, et comprenez tout le sens de ces ouvrages qualifiés de « preuves par l’épreuve ».

A travers vos déambulations, vous découvrirez avec un regard nouveau les métiers de la Charpente, Couverture-Zinguerie, Maçonnerie, Menuiserie, Plomberie, Métallerie-Serrurerie, Plâtrerie et Boulangerie-Pâtisserie.

Des itinérants qui font le Tour de France seront présents pour répondre à toutes vos questions sur le Compagnonnage et les maquettes.

Musée du Compagnonnage 12/14 rue Tripière, 31000 Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 62 47 41 77 http://www.compagnonsdutourdefrance.org Installé dans l’ancienne cayenne des Compagnons charpentiers, à proximité de la place du Capitole, le musée du Compagnonnage de Toulouse expose les chefs-d’œuvre, anciens et contemporains, des Compagnons de tous métiers. Métro et bus : stations Esquirol et Capitole

© Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie