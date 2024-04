Ricochets artistiques – Nuit des musées Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Ricochets artistiques – Nuit des musées Lectures – Dialogue avec les œuvres Samedi 18 mai, 18h30 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Samedi 18 mai à 18h30

à l’occasion de la Nuit des Musées et en partenariat avec le Centre culturel Saint-Cyprien, regards croisés autour des œuvres d’Anaïs Duplan et Jing Chen…

En écho avec l’exposition Paysage MA proposée par les artistes, les bibliothécaires de la Médiathèque Saint-Cyprien vous présentent leur sélection de livres et de mots.

Cette toile artistique tissée de mystérieuses affinités convoque la sensibilité de chacun et vous invite à un dialogue avec les œuvres.

Durée : 1h

*Centre culturel Saint-Cyprien, 56 allées Charles de Fitte *

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/ricochets-artistiques-nuit-des-musees/ »}]

Rencontre Tout public