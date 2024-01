FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL BURLESQUE DE TOULOUSELe festival burlesque de Toulouse est un événement spectaculaire et enivrant qui ne manquera pas de vous captiver et vous divertir. Que vous soyez un adepte de l’effeuillage burlesque ou simplement curieux de découvrir cet univers fascinant, ce festival est l’occasion parfaite de plonger dans un monde de glamour, d’humour et de sensualité.Imaginez-vous assis dans une salle remplie d’énergie et d’excitation, tandis que des artistes internationaux talentueux montent sur scène pour vous offrir des performances spectaculaires et captivantes. Vous verrez des danseuses exquises et des numéros burlesques époustouflants qui vous transporteront dans une autre époque glamour.Alors, laissez-vous tenter par l’atmosphère envoûtante du festival burlesque de Toulouse et rejoignez les amateurs de cet art captivant !

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31