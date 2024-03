Nuit de l’hypnose Musée Paul Dupuy Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Nuit de l’hypnose Et si la Nuit des Musées était l’occasion de faire une pause et de vivre une expérience hors du commun ? Samedi 18 mai, 19h00 Musée Paul Dupuy

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Et si la Nuit des Musées était l’occasion de faire une pause et de vivre une expérience hors du commun ?

Oubliez votre quotidien et vos a priori, fermez les yeux et laissez faire votre inconscient !

Oubliez votre quotidien et vos a priori, ouvrez les yeux et redécouvrez la collection du musée !

Hypnose de rue avec Street Hypnose et spectacle surprise

Musée Paul Dupuy 13 rue de la Pleau, 31000 Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 http://www.cultures.toulouse.fr/thematique/musees/musee-paul-dupuy Collection d’arts décoratifs et arts graphiques.

