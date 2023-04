Leçons de ténèbres Chapelle des Carmélites Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Leçons de ténèbres Chapelle des Carmélites, 18 mai 2024, Toulouse. Leçons de ténèbres Samedi 18 mai 2024, 16h00, 20h00 Chapelle des Carmélites Les Leçons de ténèbres (2004) du grand compositeur français Philippe Fénelon sont l’expression de la déploration, sur le texte des Lamentations de Jérémie face à la destruction du temple de Jérusalem. Une écriture sensible qui traduit la détresse du prophète, mais évoque aussi une utopie où l’auditeur peut imaginer un avenir sans trahir la mémoire des disparus. Quelques heures avant ces Leçons de ténèbres, le Chœur de l’Opéra national du Capitole consacre ses Leçons de lumière à l’éclat de la musique chorale française. Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:40:00+02:00 Philippe Fénelon © Jordi Mitjà

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Chapelle des Carmélites Adresse 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Chapelle des Carmélites Toulouse

Chapelle des Carmélites Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Leçons de ténèbres Chapelle des Carmélites 2024-05-18 was last modified: by Leçons de ténèbres Chapelle des Carmélites Chapelle des Carmélites 18 mai 2024 Chapelle des Carmélites Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne