Nuit des Musées Couvent des Jacobins Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées Une soirée culturelle gratuite pour petits et grands à la découverte du site historique toulousain. Samedi 18 mai, 18h30 Couvent des Jacobins Entrée libre | Accès exposition « Cathares ». en tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Une nocturne ouverte à tous au Couvent des Jacobins

Pour sa 1e édition, le Couvent des Jacobins mélange les époques et propose de partir à la découverte du site historique toulousain.

Cette soirée gratuite pour petits et grands est un bon moyen de visiter le monument, déambuler dans ses espaces et profiter des animations mises à disposition.

Visites flash du couvent : 30 minutes d’anecdotes historiques

Une immersion rapide et efficace (à 19h, 21h et 22h) à la faveur de la nuit, accompagné d’un guide, pour découvrir le couvent et ses jeux d’ombres et de lumières.

Photocall Médiéval : un costume, une histoire

Revêtez des costumes d’époque et laissez-vous transporter dans l’univers magique du couvent. Repartez avec des souvenirs uniques grâce à nos mises en scène médiévales.

Jeux médiévaux de plateau dans le cloître

Amusez-vous en famille ou entre amis avec nos jeux médiévaux de plateau dans le cadre enchanteur du cloître. De merelle au jeu du moulin, en passant par l’alquerque et les échecs, une pluriactivité divertissante vous attend.

Écouter le récit conté « la chapelle de l’Inquisiteur »

Installés dans la chapelle Saint-Antonin, Fabien Bages vous entraînera dans un voyage dans le temps où passé et présent se confrontent.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/

