La pièce de Maeterlinck créait un univers poétique d'un onirisme sombre et hypnotique. Debussy compose l'opéra des opéras, qui marquera, à l'instar de Tristan, tout le XXe siècle. Sous la baguette de Leo Hussain, grand spécialiste de musique française, cette production d'Éric Ruf, administrateur général de la Comédie- Française, met en scène une équipe de chanteurs exceptionnels, dont Marc Mauillon, l'un des meilleurs Pelléas de notre temps, et la magnifique Victoire Bunel, qui fait ses débuts dans Mélisande.

Pelléas et Mélisande
17 – 26 mai 2024
Théâtre du Capitole, Toulouse
De 10 à 113€

Théâtre du Capitole
Place du Capitole, 31000 Toulouse, France
05 61 63 13 13
https://www.theatreducapitole.fr/

2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00 Pelléas et Mélisande, mise en scène Éric Ruf, Théâtre des Champs-Élysées, 2021. © TCE – Vincent Pontet

