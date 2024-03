Confidences réjouissantes et analyses pénétrantes sur la vie et l’œuvre du trobador Claude Nougaro, par Claude Sicre Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 18 mai 2024.

Dimanche 18 mai à 16h

Où l’on comprendra mieux, à travers souvenirs, anecdotes, réflexions musicologiques et panorama de géo-poétique internationale, le rôle de Toulouse dans le concert mondial des voix des peuples, et ce que notre Nouga y a amené, qui n’est pas toujours ce que l’on pense. Par Claude Sicre (Escambiar), ingénieur en folklore, musicien parolier et chanteur quartier, diplômé en anthropologie musicale par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris-Toulouse-Washington 1984), devenu un grand copain de Claude N. dans d‘extraordinaires circonstances.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

