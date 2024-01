MYTHO 2.0 – 2023-2024 LE DOUBLE FOND Paris, 28 mars 2024, Paris.

MYTHO 2.0 / 2023-2024François n’est pas un magicien comme les autres : il a des pouvoirs et peut accomplir des miracles hors du commun…. En tous cas, c’est ce qu’il prétend ! Est-ce un don ? Un héritage génétique ? S’est-il fait piquer par une araignée radioactive ou est-il tout simplement un gros mytho ? François est de retour avec un One man show magique d’une efficacité redoutable aussi drôle que bluffant (et ça, c’est vrai) ! Les tours s’enchaînent sur scène mais aussi dans les mains des spectateurs et sont autant de prétextes à se moquer du petit monde de la magie et de tous les mythos qui prétendent vous faire gagner au loto ou vous aider à trouver l’amour avec du sang de licorne !Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavisHoraire d’arrivée : 15 mn avant le spectacle.

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-03-28 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75