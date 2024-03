Café psycho avec Catherine la psy Le 360 Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 17h00 à 19h00

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif Unique 20€

Café Psycho : Rencontre au 360 avec Catherine la Psy !

SUJET : « JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI JE ME SENS MAL, TOUT VA BIEN DANS MA VIE »

Comment faire la part des choses entre ce qui marque et ne marque pas ? Comment savoir si ce que vous avez vécu est traumatique ou non ou si cela a des répercussions sur votre santé mentale aujourd’hui ? Comment le traiter et vers qui se tourner pour le faire ? C’est ce dont nous discuterons le 27 avril lors de ce nouveau café psycho.

Le 360 32, rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/cafe-psycho-2/ https://le360paris.com/evenement/cafe-psycho-2/

/