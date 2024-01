Janus Ircam Paris, 27 avril 2024, Paris.

Janus Samedi 27 avril 2024, 20h00 Ircam De 8 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

À l’image de Janus, dieu romain à deux visages tourné vers le passé et le futur, le CMBV s’est associé pour plusieurs années à l’Ircam, institut de recherche et coordination acoustique/musique, et a passé commande pour le chœur des Pages et des Chantres, avec le soutien de ministère de la Culture, de quatre œuvres nouvelles auprès de quatre jeunes compositrices et compositeurs européens.

Après la création de Split Screen Vestiges de la compositrice espagnole Ariadna Alsina Tarrés dans le cadre du festival ManiFeste 2023, l’année 2024 voit deux nouvelles créations dont celle de la lituanienne Justina Repečkaité, pour chœur d’enfants et serpent. Dans cette œuvre, la compositrice s’intéresse au phénomène de la mue, passage si singulier dans la vie d’un jeune chanteur. Le compositeur serbe Jug Marković, interroge, quant à lui l’écriture à cinq voix, si emblématique du chœur à la française, dans sa création pour chœur mixte. En regard de ces créations, des pièces baroques françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, comme un jeu de miroir entre histoire et création. Une rencontre au présent, entre passé et avenir !

Distribution

Fabien Armengaud et Clément Buonomo, direction musicale

Patrick Wibart

Christine Plubeau-Mazeaud

Louis-Avit Colombier

Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

Coproduction Ircam-Centre Pompidou | Centre de musique baroque de Versailles.

Ircam 1 Place Igor Stravinsky, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ircam.fr/agenda/janus-2024/detail »}]