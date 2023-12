Répéthèque Noraya Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Noraya chante les femmes de ce monde, en peint des portraits authentiques et intimistes. Venez l’écouter à la bibliothèque. Noraya est une conteuse, chanteuse, passeuse d’émotions. Après une formation de jazz, elle

slalome entre différents styles musicaux qu’elle affectionne particulièrement,

allant du blues à la musique arabo-andalouse, le tout en français. Une musique teintée d’ailleurs peignant un univers particulier d’histoires particulières. Son single « Leila » interroge

les identités. Le reste de son EP « Mille et une » traite des thèmes

aussi diverses que le féminicide, les rapports mère-fille, ou encore l’amour

dans notre époque contemporaine. La bibliothèque est un lieu de culture

et de savoir parfaitement propice à ce voyage chanté et enchanté en toute

intimité. Ne manquez pas sa répéthèque le samedi

27 janvier 2024 ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

