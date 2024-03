The City Gates et VARSOVIE en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 19h00 à 22h30

payant

15.50 euros

Le 27 Avril sera sous le signe du post-punk au Supersonic Records, avec les concerts de The City Gates (Montréal, CAN) et VARSOVIE (Grenoble, FR) !

THE CITY GATES

(Post-punk shoegaze / Montréal, CAN)

The City Gates est un groupe hybride entre post-punk et shoegaze qui a acquis une résonance internationale sur la scène musicale alternative dark avec ses albums Age of Resilience et Forever Orbiter.

Ils ont partagé la scène avec A Place to Bury Strangers, Trisomie 21, Actors, The Foreign Resort, HAPAX, Solar Fake, Vision Video, Nothing et The Veldt, laissant bien imaginer leur paysage sonore.

Leurs concerts électrisants peuvent être décrits comme un barrage incessant de guitares mélodiques, de batteries explosives et de basses agressives, mélangées à des voix cathédralesques, fusionnées avec des performances et des visuels énergiques.

http://www.thecitygates.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@thecitygatesofficial

https://www.instagram.com/thecitygates

VARSOVIE

(Post-punk / Grenoble, FR)

Entre post-punk et rock noir, VARSOVIE est formé en 2005 à Grenoble par Arnault Destal (batterie, textes, musique) et Grégory Cathérina (chant, guitares, musique). Depuis 2005, le groupe a sorti 4 albums et 1 EP et a effectué plus d’une centaine de dates à travers l’Europe.

Le dernier album du groupe, L’Ombre et la Nuit, sorti cet été chez Icy Cold Records, est certainement le plus radical à ce jour. Toujours sur des textes en français et une ligne à la fois ultra nerveuse, convulsive et crépusculaire, ces 10 nouveaux morceaux continuent de reformuler les vertiges à travers des figures singulières et des paysages sous tension.

https://varsovie.bandcamp.com/album/pression-froid

https://www.youtube.com/@VARSOVIEPROPAGANDA

https://www.instagram.com/varsovie.propaganda

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

