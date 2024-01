The Goa Express + Speed 3 + Summercamp Girlfriend L’international Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

L’Inter présente:

The Goa Express

(Manchester, UK – Indie Rock)

L’adolescence, la fraternité et un véritable amour pour la musique alternative ont uni dès le départ THE GOA EXPRESS. Originaires des villes industrielles de Burnley et Todmorden et adoptés par les porteurs de la culture de Manchester, leurs années d’adolescence peuvent être considérées comme une sorte de pèlerinage hédoniste dans les entrailles du rock and roll de banlieue. Leur premier concert fait exploser des chansons dans le garage de leurs amis et leur deuxième se déroule au sommet d’un magasin vintage local où le sol s’est presque effondré. « Quand il y a tout à faire, tu te débrouilles avec ce que tu as ». Ce sentiment n’a rien de nouveau, mais à une époque où les artistes et les groupes existent souvent sous forme de fac-similés fortement construits, cela semble certainement nouveau.

Leur joie authentique au quotidien rappelle les jours glorieux du NME. S’ils parlent d’une soirée, vous voulez y être. Cette approche puriste de la création musicale à travers l’expérience et les bons moments stimulés se marie avec le simple fait qu’ils sont très jeunes de cette génération. Même s’ils voient ses défauts, son hyperréalité et ses tendances moutonnières, ils comprennent toujours l’importance de l’immédiateté de la musique pop.

https://www.youtube.com/thegoaexpress

https://www.instagram.com/thegoaexpress/

Speed 3

TBA

TBA

TBA

Summercamp Girlfriend

(Paris, FR – Dream Pop)

Né en juillet 2022, summer camp girlfriend mêle paroles mélancoliques, riffs mélodiques et autres grooves sirupeux dans une dreampop aux accents d’amours adolescents.

https://summercampgirlfriend.bandcamp.com/…/youve-got-a…

https://www.instagram.com/summercamp_girlfriend/

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 10€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3NiG8FTdX https://fb.me/e/3NiG8FTdX https://link.dice.fm/R9b980f5065b

The Goa Express + Speed 3 + Summercamp Girlfriend