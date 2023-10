Samedi 27/04/2024 à 20h: concert PARIS GOSPEL Église Saint-Marcel Paris Catégorie d’Évènement: Paris Samedi 27/04/2024 à 20h: concert PARIS GOSPEL Église Saint-Marcel Paris, 27 avril 2024, Paris. Samedi 27/04/2024 à 20h: concert PARIS GOSPEL Samedi 27 avril 2024, 20h00 Église Saint-Marcel concert payant Église Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris 75013 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Paris
Autres Lieu
Église Saint-Marcel
Adresse
82 boulevard de l'Hôpital
Ville
Paris

