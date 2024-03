Une histoire de l’argent racontée aux enfants et à leurs parents Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 18h00 à 19h10

de 15h00 à 16h10

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

De 8 à 15 euros.

Les sciences économiques passent à table dans une vraie-fausse conférence joueuse et documentée, où denrées alimentaires et marchandises d’épicerie sont les éléments d’un jeu de plateau grandeur nature.

Parés de tabliers de cuisine, Mini Marx et Maxi Marx – pensez à Karl mais aussi à Groucho – se tiennent derrière une table garnie de légumes et autres condiments. Au fil d’un spectacle qui tient du jeu de société, les deux conférenciers-anthropologues dissèquent la longue histoire de l’argent, de la circulation des monnaies-marchandises (orge ou sel) au développement du capitalisme en passant par les guerres et le crédit de masse.

Avec Une histoire de l’argent racontée aux enfants et à leurs parents, l’autrice et metteuse en scène Bérangère Jannelle entame une trilogie de « théâtre de table » inspirée de l’histoire anthropologique, sociale et culturelle. Elle est ainsi fidèle à une écriture documentaire qui a notamment donné naissance à Z comme Zigzag ou Melancholia Europea (une enquête démocratique), présentés au CENTQUATRE-PARIS en 2015 et 2017. Avec les moyens simples d’un spectacle « 100% recyclable », une installation faite uniquement de marchandises, appuyée par deux caméras et un écran, elle raconte concrètement et joyeusement une histoire complexe.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

