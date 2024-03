Soirée jeux à la bibliothèque André Malraux ! Bibliothèque André Malraux Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou par mail à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Dans le cadre des soirées jeux des bibliothèques du 5e et du 6e arrondissement, la bibliothèque André Malraux vous invite à une soirée ludique endiablée !

Jeux de société à découvrir en famille, entre amis, ou auprès des bibliothécaires, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Et pour les plus curieux, vous pourrez même rejoindre une table d’initiation au de jeu de rôle…

Afin d’aller au (presque) bout de la nuit, un buffet participatif sera organisé, n’hésitez pas à apporter quelques victuailles à partager !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Date dans les prochaines bibliothèques :

Bibliothèque Rilke

23 mars – 18h-22h

Bibliothèque L’Heure Joyeuse

25 mai – 18h-20h

Bibliothèque Buffon

15 juin – 18h-22h

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

