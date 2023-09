Janus 2024 Ircam Paris, 27 avril 2024, Paris.

Le samedi 27 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 €

Après le festival ManiFeste-2023, deuxième temps du programme Janus conçu par le Centre de musique baroque de Versailles et l’Ircam.

Une rencontre rare entre le présent et le siècle classique, entre la création avec électronique et la musique vocale des XVIIe et XVIIIe siècles. La compositrice lituanienne Justina Repečkaitė, qui connaît la musique vocale ancienne, souhaite écrire sur le jeu de texture lié à la mue des voix d’enfant – une problématique qui touche la Maîtrise du CMBV chaque année. Quant à Jug Marković, marqué par le baroque français, il ouvre son esthétique dans une œuvre à cinq voix.

Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris

